Tucano vai beber água em rio, mas acaba comido por jacaré, veja fotos

Edir disse que o momento foi flagrado durante um passeio de lancha com turistas no Pantanal. Há nove anos no ramo do ecoturismo, o fotógrafo e guia relata que o registro é algo “raro”.

“Jacarés predam basicamente peixes, então isto é muito incomum. Muito azar do tucano em tentar saciar a sede justamente onde estava o jacaré. É bem difícil conseguir uma foto do tucano bebendo água como mostra na imagem, e ver o jacaré predando e registrando a cena é mais raro ainda”.