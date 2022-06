Um dos médicos mais conhecidos do AC, Fabrício Lemos se submete a cirurgia delicada no coração, em SP

Um médico muito querido dos acreanos, Fabrício Lemos, foi submetido a uma cirurgia cardíaca nesta terça-feira (31), no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

O procedimento foi necessário para tratar uma doença chamada Wolff-Parkinson-White, que faz com que os batimentos do coração do paciente sejam mais acelerados do que o normal.

Fabrício Lemos ainda está se recuperando da cirurgia. Ele informou por meio de mensagens enviadas com exclusividade à reportagem do ContilNet que sempre teve uma arritmia Wolff-Parkinson-White, que foi se complicando a cada dia.

“Ontem, aqui em São Paulo, na Beneficência Portuguesa me submeti a uma cirurgia cardíaca de 4 horas. Foi bem tenso, por três vezes tiveram que me reverter com choque, minha frequência chegou entre 250 a 300”, revelou.

Especializado em urgência e emergência e em medicina do trabalho, o pediatra Fabrício Lemos de Souza, 41 anos, é uma referência no Acre. Ele é natural de Brasília, mas veio para o Acre com dois anos de idade. Também já foi diretor do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Muito querido entre os acreanos, com certeza receberá muitas mensagens de apoio para uma recuperação breve.