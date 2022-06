Vale o troféu! Warriors encaram os Celtics no jogo 6 das finais da NBA

O trio que liderou transformações estruturais no jogo de basquete, sob o comando do técnico Steve Kerr, nunca perdeu uma série decisiva em que os três estivessem em quadra em todos os duelos – é o caso até agora. Levantaram três vezes o troféu Larry O’Brien contra o Cleveland Cavaliers, de LeBron James. Foram derrotados pelos mesmos Cavs, em 2016, quando Green cumpriu suspensão no jogo 5. Caíram diante do Toronto Raptors, em 2019, sem Thompson no jogo 3 por lesão na coxa.

Ele ainda sofreria o fatídico rompimento de ligamento do joelho esquerdo no jogo 6. Seu retorno após dois anos e meio afastado das quadras foi a notícia mais comemorada do ano dos Warriors, mas as redenções não param por aí. Draymond Green perdeu 36 jogos da temporada regular com lesão nas costas. Stephen Curry foi desfalque por todo o último mês com problemas no pé esquerdo. Isso sem contar Andrew Wiggins, que foi de decepção nos Timberwolves a titular do All-Star Game e um dos destaques das finais de 2022.

– Depois de dez anos, tem muitas histórias e muita comédia que poderíamos contar. As personalidades são tão diferentes. Todo mundo vem de origens diferentes. Mas nós desenvolvemos uma unidade coletiva de como fazer as coisas, no vestiário, no avião, nos hotéis. Nós sabemos como nos divertir, relaxar e manter as coisas leves, mas também entendemos o que estamos tentando fazer e por que isso importa em termos de ganhar jogos – comentou Curry sobre o trio, na entrevista coletiva desta quarta.