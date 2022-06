Vereador Elvis Dany cobra do INSS melhorias no atendimento em Sena Madureira

Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Sena Madureira, o vereador Elvis Dany (PP) reivindicou junto ao INSS um melhor atendimento na unidade de Sena. De acordo com ele, são muitas as reclamações dos moradores que tentam acessar algum tipo de benefício do governo federal.

A falta de servidores, segundo o parlamentar, é um dos principais gargalos. “Venho aqui reiterar uma necessidade da nossa população relacionada ao INSS. As pessoas procuram a unidade de Sena Madureira e são orientadas a fazer o autoatendimento pelo celular. Nem todos sabem utilizar o aplicativo. Precisamos que o INSS envie funcionários para atender a nossa população”, comentou.

Outra demanda bastante cobrada pelos moradores diz respeito à perícia médica. Há vários meses, o INSS não oferece esse atendimento em Sena Madureira e quem precisa se submeter a perícia tem que se deslocar para Rio Branco, tendo despesas com passagens e alimentação.

PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA NA CÂMARA

Em outra parte, Elvis Dany ateve-se sobre a presença do secretário Daniel Herculano (Cidadania) na Câmara Municipal, após requerimento proposto pelo vereador Gilberto Diniz. “A Câmara, dessa forma, busca a transparência e as informações necessárias sobre o dinheiro destinado pelo Governo federal para os alagados. Aqui, não houve nenhum tipo de excesso. Temos recebidos algumas denúncias e precisamos apurá-las”, salientou.

Na mesma sessão, o parlamentar também falou sobre uma indicação feita pedindo serviço de drenagem no Beco do Arlindo. “Recebi a confirmação do secretário municipal de obras dando conta que esse trabalho começará no dia 15 desse mês”, adiantou.

Por fim, Elvis Dany parabenizou todas as Mulheres que foram homenageadas no prêmio “Mulher destaque”, projeto de autoria da vereadora Ivoneide Bernardino.