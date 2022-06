Via Verde Shopping recebe a primeira etapa do 14º Circuito Junino de Rio Branco

É com grande satisfação que o Via Verde Shopping, em parceria com a Fundação Garibaldi Brasil, recebe nos dias 10, 11 e 12 de junho a primeira etapa do Circuito Junino de 2022. Nessa primeira fase serão escolhidos o Rei Caipira, a Rainha Caipira e a Rainha da Diversidade. Confira a programação junina no Via Verde Shopping:

10 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h – Concurso realeza

20h30 – C.L na Roça

21h30 – Amor Junino

11 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Assanhados na Roça

20h30 – Matutos na Roça

21h30 – Malucos na Roça

12 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Explode Coração

20h30 – Junina Pega-Pega

21h30 – Sassaricando na Roça

A segunda etapa e a etapa final do circuito ocorrem na Praça da Revolução e Quadrilhódromo, respectivamente. Confira as apresentações:

Praça da Revolução – 17 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Apresentação Especial

20h30 – Assanhados na Roça

21h30 – Matutos na Roça

18 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Amor Junino

20h30 – C.L na Roça

212h30 – Sassaricando na Roça

19 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Junina Pega-Pega

20h30 – Malucos na Roça

21h30 – Explode Coração

Quadrilhódromo – 24 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Explode Coração

20h30 – Matutos na Roça

21h30 – Amor Junino

25 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – C.L na Roça

20h30 – Malucos na Roça

21h30 – Sassaricando na Roça

26 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h – Assanhados na Roça

20h – Junina Pega-Pega

21h – Apuração e Premiação das Campeãs