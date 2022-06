Vídeo: Bianca Andrade come minhocas ao vivo em No Limite

Além de Tiemi e Rodrigo, que deixaram o No Limite durante a semana, o programa A Eliminação, do último domingo (19/6), contou com a participação de Bianca Andrade, a Boca Rosa. Durante o programa, Ana Clara ofereceu a iguaria à empresária, que ainda tentou fazer com que a apresentadora degustasse o animal.

"Vamos brindar, eu e você?", convidou Bianca. "Eu não sei se você percebeu, mas eu sou a apresentadora do programa, acho que você não poderia me colocar em uma situação dessa. Pega uma minhoquinha?", disparou a ruiva. A empresária, então, escolheu um dos animais e o colocou na boca sem pensar duas vezes.