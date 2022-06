VÍDEO: boi vai parar dentro de ônibus após ser atropelado na BR-364

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi sentido Rio Branco (AC), em um local conhecido como Vila Velha do distrito de Mutum-Paraná . A suspeita é que o animal tenha invadido a pista e o motorista do ônibus não conseguiu frear a tempo. (Veja o vídeo abaixo)

Devido à força do impacto, o boi foi jogado para dentro do ônibus e caiu em cima do motorista , que ficou preso às ferragens.

Nenhum passageiro do ônibus se feriu. Já o motorista foi retirado debaixo do boi e levado a um hospital de Porto Velho com ferimentos leves.

Amadeu Hermes, que passava de carro pelo local do acidente, fez um vídeo mostrando que além do boi que foi parar dentro do ônibus, um outro bovino morreu no acidente.