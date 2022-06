Vídeo de vaqueira acertando idoso com chicote em baile viraliza

O vídeo gravado no último fim de semana viralizou no TikTok e rendeu quase 1 milhão de visualizações, mas a jovem decidiu apagar por causa da quantidade de comentários ofensivos de haters que recebeu.

“Nos comentários o povo falou mal de mim um monte. Tudo que você pensar estavam falando. Eu fiquei meio chateada por causa de algumas críticas que foram além do esperado. Pegaram bem pesado mesmo comigo, sendo que eu nem tive culpa”, contou ao g1.

Aline contou que estava bem nervosa e tinha preparado a apresentação ideal para a estreia. Ela dançou algumas músicas e estava dando tudo certo, até o momento de “estalar o chicote”.

Nas imagens é possível perceber que o chicote acerta a nuca de um idoso que estava sentado de costas para o palco, juntamente com outras pessoas. Ele levanta da cadeira, mas a jovem continua a apresentação sem perceber o que tinha acontecido.

“Baixaram o som, aí eu escutei o povo rindo e eu pensei assim: ‘Eles estão rindo de mim’. Aí naquele momento, eu já nervosa, escutando um monte de gente rindo, fiquei com vergonha, né? Eu peguei e me retirei do palco”, relembra.

Quando o evento acabou e a jovem percebeu que tinha acertado o idoso, tentou procurá-lo para pedir desculpas, mas não o encontrou. Outras pessoas que estavam no baile registraram o momento e assim o vídeo acabou viralizando.

No fim Aline não ganhou em nenhuma posição e decidiu dar um tempo de competições por enquanto.