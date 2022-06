VÍDEO: documentário feito meses atrás mostra encontro entre Bruno e Pelado, suspeito de assassinar ele e Dom Phillips

Um documentário produzido pela rede de TV Al Jazeera há alguns meses registrou um breve encontro entre Bruno Araújo Pereira e o pescador Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que nesta quarta-feira (15) confessou envolvimento no assassinato do indigenista e do jornalista inglês Dom Phillips na Amazônia (assista acima).