Vídeo: Homem é preso com 51 pistolas em tanque de combustível de carro

Na madrugada desta sexta-feira (17/06), a Polícia Federal prendeu, em flagrante, um homem, de 30 anos, que transportava 51 pistolas e diversos carregadores no interior do tanque de combustível de um veículo. O armamento seria levado para a cidade do Rio de Janeiro.

A abordagem realizada pelos agentes federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na região de Piraí, e contou com o apoio dos cães farejadores Black e Enzo.

O preso responderá pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão.

Confira o vídeo de como foi a apreensão no Metrópoles.