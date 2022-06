Vídeo: Homem mostra o pênis para mulheres na rua em Belém

Prestes a completar quatro anos de existência, a lei que criminalizou a importunação sexual prevê uma pena de até cinco anos de prisão para quem pratica ato libidinoso contra uma pessoa ou mesmo compartilha e divulga cenas íntimas, e pornográficas sem o consentimento da vítima. Entre 2018 a 2021, sete mil ocorrências de importunação sexual foram registrados no Brasil.

Um caso registrado no bairro da Pedreira, em Belém, na última quarta-feira (15), casou pânico entre as moradoras da área. Duas mulheres que passeavam com os cachorros pela travessa Angustura foram abordadas por um homem, que mostrou o pênis para elas em plena via pública.

A cena foi registrada por câmeras de monitoramento e as imagens foram divulgadas na tentativa de identificar o suspeito e apresentá-lo para a Polícia Civil.

As vítimas seguiam pela calçada, no trecho entre as avenidas Marquês de Herval e Pedro Miranda, e o suspeito caminhava pela rua, como é possível ver na gravação.

O homem, segundo as vítimas, chega a falar palavras obscenas e segue caminhando. Elas ficam assustadas com a violência.

