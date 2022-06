Vídeo: homem sequestra mulher embriagada para estuprá-la

As polícias civis de Goiás (PCGO) e do DF (PCDF) prenderam, nesta quarta-feira (15/6), Joelco Rodrigues Ferreira dos Santos, 27 anos, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 5 de junho em Formosa (GO) e o autor já tem acusações de pelo menos outro caso igual no Tocantins.

Segundo ficou apurado nas investigações, a vítima estava em uma boate, discutiu com o namorado e ela ficou sozinha no local. A vítima consumiu muitas bebidas alcoólicas e acabou perdendo a consciência. A mulher saiu da boate e Joelco começou a fazer diversas investidas no intuito de atraí-la para dentro do carro dele. Câmeras de segurança flagraram a agressividade com que o criminoso atuou. A vítima foi levada para um matagal às margens da BR- 020. Ela diz se recordar de gritar e questionar o porquê de o autor estar fazendo aquilo, porém ele apenas dizia que não adiantava ela gritar, pois ninguém ouviria. Em determinado momento o homem se levantou e deu oportunidade para que a mulher corresse. Dois bombeiros do CBMDF, que passaram na BR-020 prestaram socorro para a mulher e a levaram para uma delegacia. Iniciada a investigação, foi possível identificar todo o trajeto percorrido pela vítima, o veículo utilizado pelo criminoso, bem como a identidade dele. O autor foi recolhido à prisão de Formosa e encontra-se à disposição da Justiça. A identidade de Joelco foi divulgada para ajudar na identificação de possíveis outras vítimas. CLIQUE AQUI para ver o vídeo. Iniciada a investigação, foi possível identificar todo o trajeto percorrido pela vítima, o veículo utilizado pelo criminoso, bem como a identidade dele. O autor foi recolhido à prisão de Formosa e encontra-se à disposição da Justiça.