Vídeo mostra bombas sendo jogadas em moradores de rua no centro de SP

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, mostra bombas de efeito moral sendo jogadas pessoas em situação de rua na Praça da Sé, região central São Paulo, na noite do último domingo (19/6).

“População em situação de rua com frio, espera atendimento e recebe bombas”, publicou o padre no Twitter.

As imagens mostram uma fumaça branca na praça, e o momento em que a bomba é atirada em direção a uma pessoa que segura um cobertor. O domingo teve mínima de 13ºC de temperatura na capital. O artefato bate em uma grade, e é possível ver faíscas e fumaça. As pessoas no local saem correndo.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que a Guarda Civil Metropolitana acompanhava a entrega de cobertores a moradores em situação de rua na Praça da Sé, quando viu uma tentativa de roubo e agressão à um casal que passava pelo local.

Quando a GCM tentou impedir a ação, uma das vítimas reagiu e feriu um dos menores infratores que tentava roubá-la. Ainda segundo a gestão municipal, o casal correu até um mercado próximo, e os assaltantes os perseguiram, invadiram o local e começaram a saquear o local.

Agora a noite na Sé . Pop em situação de rua com frio espera atendimento e recebe bombas pic.twitter.com/cBfBAtHYNm — JULIO LANCELLOTTI (@pejulio) June 20, 2022

Por fim, de acordo com a pasta, os infratores começaram a arremessar objetos contra os agentes da GCM, que fizeram “o uso moderado e progressivo da força, a fim de garantir a integridade física e a segurança das pessoas em situação de rua”.

Um dos infratores foi detido e conduzido até o 8º Distrito Policial. O menor esfaqueado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao PS Ipiranga.