VÍDEO: pescador flagra candiru tentando ‘comer’ arraia viva

“Já vi candiru vindo junto com o peixe, mas dessa forma foi a primeira vez”, disse

Em Rondônia, há cerca de 10 casos por ano de penetração do candiru em orifícios do corpo humano, como uretra, ânus e vagina. Para evitar acidentes com o peixe, a doutora em desenvolvimento sustentável do trópico úmido, Carolina Rodrigues da Costa Doria, que atua na Universidade Federal de Rondônia (Unir), explica que só é recomendada a entrada nos rios amazônicos com as roupas adequadas.