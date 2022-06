Vini Jr. chega a acordo e renovará com o Real Madrid até 2026

O estafe de Vini Jr. vinha negociando com o Real Madrid nos últimos meses, e um dos debates era sobre até quando iria o novo contrato: 2026 ou 2027. Prevaleceu um acordo até 2026, com valor de multa rescisória ainda a ser debatido. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo ge.

Com a renovação, Vini Jr. terá um aumento salarial significativo, passando a estar entre os maiores vencimentos do elenco. Seu contrato atual ainda é o primeiro do jogador com o Real Madrid, assinado na época em que ele foi comprado ao Flamengo, ainda como uma promessa – por isso, tem valores mais baixos, em um nível inicial. Agora, ele estará mais próximo de estrelas de longa data do clube, como os multicampeões Benzema, Modric, Kroos e Casemiro.