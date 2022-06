Virgínia Fonseca mostra 9 lembrancinhas de luxo do aniversário da bebê

A digital influencer Virgínia Fonseca e seu marido, o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, fizeram um verdadeiro festão para comemorar o primeiro ano de vida da filha. Eles são pais de uma menina. A pequena Maria Alice fez um ano na última segunda-feira (30). Para comemorarem, os papais planejaram uma festa pra lá de luxuosa. O tema escolhido foi tutti-frutti, que é justamente o fofo apelido que a garotinha ganhou de sua família.

Dentre as principais atrações da noite, estava a apresentação do cantor Léo Santana que colocou os convidados pra se mexer com as famosas coreografias do momento! Já as crianças se divertiram nos brinquedos que incluam pula-pula, cama elástica e outros brinquedos infláveis. Além de oficinas de arte, em uma delas os pequenos aprenderam a pintar com tintas as telas que estavam presas em mini-cavaletes.

A decoração contou com um mar de balões e foi feita em tons vibrantes, com predominância de rosa e roxo. Após a festança, Virgínia Fonseca fez questão de mostrar algumas das lembrancinhas que os convidados ganharam. Junto com a decoradora do evento, o casal elaborou nove opções para os adultos e crianças que compareceram a festinha de Maria Alice.

Para os comilões, tinham caixinhas de guloseimas, bem-casados decorados com frutinhas e deliciosas bolachinhas. Os convidados mirins também levaram para casa um lindo enfeite em formato de carrossel, uma lancheira personalizada com o tema da festa e cheia de comidinhas e uma maleta com um kit de artes dentro (com telas, massinhas, cortadores, tintas e muito mais).

Para os adultos estavam disponíveis uma linda caixa de lembranças e um home spray com cheirinho de tutti-frutti. “Fim de festa com ela @andreaguima5!! Sem palavras pra agradecer pelo seu trabalho Andrea, 1 ano da minha primeira filha, foi um mix de emoções pra mim e hoje posso falar que foi tudo PERFEITO! Obrigada por ter feito tudo com muito carinho, você é perfeita no que faz e por isso faz todo esse sucesso!!”, escreveu Virgínia Fonseca.

Vale lembrar que a influenciadora e o cantor esperam o segundo filho juntos. O casal até então não havia divulgado se esperam uma menina ou um menino. A ideia era deixar isso como surpresa para a hora do parto. Mas, os dois não conseguiram conter a ansiedade! Eles aproveitaram a festa da primogênita para um chá revelação surpresa em que descobriram que outra menininha está a caminho. A bebê vai se chamar Maria Flor.