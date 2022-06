Volkswagen está com vagas abertas e em home office: veja como participar

Para quem tem o sonho de trabalhar em uma grande empresa, reconhecida internacionalmente, preste atenção. Acontece que a Volkswagen, uma das maiores multinacionais do mundo, e responsável pela criação e desenvolvimento de veículos, está com vagas de emprego home office e presenciais para diversas áreas.

Assim, são vagas nos setores de tecnologia, marketing digital, RH, mecânica, entre outros. Portanto, para saber mais e ver como se inscrever, confira a seguir.

Volkswagen está com vagas abertas e em home office

Dessa forma, como explicamos, a Volkswagen está com vagas abertas para trabalhar nas áreas de ‘marketing’ digital, tecnologia da informação, mecânica, recursos humanos, administração, contabilidade, e ainda outras mais. A inscrição para cada uma das oportunidades ofertadas pela instituição é realizada diretamente no LinkedIn. Lembrando, novamente, que existem oportunidades presenciais e no regime home office.