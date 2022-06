Voos da Latam entre Brasília e Rio Branco serão retomados a partir de sexta-feira

A companhia aérea Latam volta a operar com o voo diário entre Rio Branco e Brasília a partir desta sexta-feira (1). O voo estava suspenso desde março, sob justificativa do alto preço do querosene da aviação, por conta da guerra na Ucrânia

As passagens aéreas já estão disponíveis para compra, a decolagem diária ocorre às 21h40, saindo de Rio Branco, e de Brasília, o voo sai na madrugada, 1h35.