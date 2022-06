Wanessa Camargo abre o jogo sobre namoro com Dado Dolabella e expõe gravidez: “Forte e segura”

A cantora Wanessa Camargo viu seu nome envolvido em diversas polêmicas após o divórcio. Dessa vez, a cantora está em meio a boatos de um namoro com Dado Dolabella. Contudo, Wanessa não negou.

Em suma, durante uma entrevista ela disse uma frase polêmica sobre o relacionamento com o ator. “Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel”, desabafou sobre boatos de namoro com Dado Dolabella.

Além disso, ela deixou claro que no momento está apenas focada na sua carreira musical. “Eu estou aqui no meio, firme, forte e segura, cuidando do que realmente importa. Agora, eu estou focando muito na minha carreira, focando muito nos meus filhos, na minha casa. E é isso que importa”, detalhou a popstar.

Ainda nesse sentido, Wanessa Camargo disse que está acostumada com essas notícias sobre a vida pessoal. “O resto eu vivi a vida inteira passando por momentos assim. As pessoas estão dizendo que eu estou com depressão, que eu estou mal. Eu estou bem. Eu estou muito bem, com vontade de trabalhar, com vontade de realizar as minhas coisas”, completou.

Wanessa Camargo e Zezé Di Camargo lançam projeto

Vale lembrar que a cantora também passou por um momento complicado de luto. Em suma, antes da separação. Ela ficou grávida da terceira filha, mas sofreu um aborto espontâneo. A situação foi detalhada na série da família na Netflix.

“Se eu soubesse que teria passado por tudo isso, tinha escolhido esperar. Por que eu fiquei grávida para passar por tudo isso? Quando eu passei por todo aquele processo, eu tive muito medo da morte”, confessou a filha de Zezé di Camargo.

Vale ressaltar que a cantora Wanessa Camargo lançou o projeto chamado Daqui aos 20. Em resumo, é ao lado do pai, o sertanejo Zezé Di Camargo. Portanto, o une o sertanejo e o pop, estilos nos quais os dois fizeram carreira.