WHATSAPP: recurso para reagir mensagens agora terá todos os emojis; veja como usar

Recentemente, o WhatsApp lançou um recurso que permite aos usuários reagirem as mensagens com emojis, mas tudo indica que essa opção será atualizada em breve. A Meta está desenvolvendo uma novidade.

Além dos atuais emojis disponíveis para reagir mensagens, a empresa pretende liberar todos os outros. Portanto, em breve os usuários do aplicativo poderão reagir às mensagens usando todos os ‘rostinhos’ disponíveis.

Segundo o site especializado, WABetaInfo, os usuários das versões 2.22.15.6 e 2.22.15.7 da versão beta para Android já podem usar o novo recurso. Vale ressaltar que a versão beta 22.14.0.71 para iOS também já possui a novidade.

Disponível em breve

Se você já usa das versões citadas acima e deseja verificar que a novidade já está disponível, basta acessar o aplicativo, reagir a uma mensagem e visualizar se a aba dos emojis exibirá um ícone de “mais”.

Conforme o planejamento do WhatsApp, o novo recurso será liberado para mais usuários do programa beta nas próximas semanas. De todo modo, ainda não há uma data prevista para implementação da ferramenta na versão estável do aplicativo.

WhatsApp permite silenciar usuário numa chamada em grupo

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, implementou recentemente na plataforma de mensagens um recurso que permite silenciar pessoas específicas em chamadas de voz ou de vídeo em grupo.

Na prática, a ferramenta é útil no caso de pessoas que esqueceram de desativar o microfone ou que estejam no mesmo ambiente que você e não precisam escutar a mesma coisa, por exemplo.

De todo modo, é importante salientar que a funcionalidade está sendo liberada de forma gradativa. Sendo assim, é possível que a opção demore um pouco de aparecer para você no aplicativo.

Como silenciar pessoas no WhatsApp?

Com a chamada em grupo do WhatsApp em andamento, pressione e segure por alguns segundos sobre o ícone do participante que queira colocar em mudo. Quando aparecer o quadrinho de seleção, toque em “Silenciar [nome da pessoa]”.

Imediatamente, o áudio da outra pessoa não será mais ouvido na chamada. Quando isso acontecer, ela será notificada sobre a ação junto com uma instrução de como ter a desativação desfeita. Basta tocar no botão de microfone (na parte inferior da tela).