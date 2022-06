Xô, gripe! Veja como fortalecer o sistema imunológico com a alimentação

Nos últimos dias, as temperaturas despencaram em alguns estados brasileiros mesmo no outono, e a sensação de inverno antecipado foi vivenciado por muitas famílias. Se para alguns o inverno é uma estação aguardada, há quem dispense o frio, já que o período é propício para gripes e resfriados. Em busca de fortalecer o sistema imunológico, as pessoas começaram a se preocupar mais com a alimentação.

Para esclarecer quais componentes realmente fortalecem o sistema imunológico, a nutricionista Mônica Symphoroso, que atende pelo GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços do Brasil, selecionou quatro nutrientes que não podem faltar na dieta diária.

Vitamina C

Também conhecida como ácido ascórbico, a vitamina C não é produzida naturalmente pelo organismo e, por isso, ela deve ser absorvida por meio da alimentação. A substância previne gripes e resfriados por fomentar a ação de anticorpos e das células de defesa. Além disso, o consumo da vitamina diminui as chances de infecções pulmonares e aliviam os sintomas de influenza com mais rapidez. Segundo a nutricionista, a vitamina C pode ser encontrada em frutas cítricas como limão, tangerina, laranja, acerola, caju, morango e tomate. Além disso, também é possível encontrá-la em vegetais como repolho e em hortaliças como o pimentão.

Carotenoides

Carotenoides são compostos responsáveis pela pigmentação amarela, laranja e vermelha dos alimentos. Por conta da ação anti-inflamatória, o composto ajuda o sistema imunológico. Porém, assim como a vitamina C, os carotenoides devem ser acrescentados na alimentação. “É possível saber que um alimento tem carotenoides até mesmo visualmente, por conta da coloração. Sendo assim, é preciso incluir vegetais e frutos amarelos, alaranjados, vermelhos, verdes escuros tais como damasco, manga, cenoura, abóbora tomate, frutas vermelhas, brócolis e couve nas refeições principais”, recomenda Mônica Symphoroso.

Vitamina E

A principal vitamina que previne o envelhecimento das células, e consequentemente, retarda os danos dos radicais livres. A nutricionista cita que: “A vitamina E estimula o sistema imune, e além disso, tem ação anti-inflamatória, onde impede a agregação plaquetária e potencializa a atuação dos leucócitos. Quando há deficiência da vitamina, o organismo fica mais suscetível a contrair infecções. Aqueles que querem incluir a vitamina na alimentação podem investir em gérmen de trigo, azeite de oliva, abacate, oleaginosas (castanhas, amêndoas e nozes), gema de ovo e grãos”, destaca a nutricionista.

Ácido fólico

O ácido fólico produz e restaura o DNA que impacta na proteção da imunidade. Sendo assim, os linfócitos são os mais prejudicados quando os níveis de ácido fólico estão baixos. A deficiência de folato diminui a resposta dos glóbulos brancos contra agentes estranhos no corpo e afeta a produção de anticorpos. “Para adicionar o ácido fólico na dieta, insira o consumo de alimentos como vegetais verde escuros como agrião, couve e brócolis e valorize os legumes como feijão, lentilha e ervilha”, completa Mônica Symphoroso.