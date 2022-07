2 carretas e 4 veículos se envolvem em grave acidente na BR-364

Um acidente entre duas carretas carregadas com fardos de açúcar e quatro veículos deixou um morto e 5 feridos, nesta manhã de quinta (14), no km 335 da BR-364, em Campo Verde (131 km de Cuiabá). A pista ficou interditada após uma das carretas tombar.

A Rota Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas às 10h35 para o atendimento envolvendo múltiplos veículos.

Até o momento, as equipes constataram o óbito de uma vítima e encaminharam outras cinco pessoas para uma unidade de saúde. Três outras vítimas assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico.

No local, a pista é duplicada. Equipes de resgate da Rota do Oeste, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu) estão no local ou se dirigindo para apoio.

Uma das carretas tombou após a colisão com automóveis e parte da carga derramou na rodovia. Por isso, equipes de Conserva da Rota do Oeste foram acionadas para a limpeza.