5 Fatos importantes sobre o aquecimento de casas pré fabricadas que você precisa saber

A madeira é conhecida por ser um isolante térmico natural e as casas pré fabricadas feitas com este material herdam as suas propriedades. Ainda assim, sempre que as casas pré-fabricadas são para usar todo o ano, especialmente no inverno, é recomendável que recorra a sistemas de aquecimento adicionais.

A velocidade de construção das casas pré fabricadas tem feito com que estas sejam muito utilizadas, especialmente em meios rurais e mais isolados, onde tende a existir uma maior amplitude térmica . Isto aumenta a necessidade de aquecimento das mesmas, especialmente no inverno.

Venha conhecer 5 factos importantes sobre o aquecimento de casas pré fabricadas que o vão ajudar a obter uma eficiência máxima.

1. Tipos de Aquecimento

Atualmente existem diversas opções de aquecimento de casas e todas podem ser aplicadas em casas de madeira.

Exemplos como uma lareira, salamandra ou ar condicionados são das mais comuns e eficientes, tanto para casas pré-fabricadas como para casas de alvenaria.

O recurso a aquecedores elétricos ou a óleo também pode ser usado, tendo a vantagem de não exigirem uma pré-instalação (ao contrário dos exemplos anteriores), mas a verdade é que estes são menos eficazes e também representam um consumo elétrico superior.

Mas existem outras alternativas com resultados muito bons, como a instalação de piso radiante e até o recurso a painéis solares que podem ser ligados a sistemas de aquecimento da casa.

Assim, é fácil perceber que encontrar uma boa forma de aquecimento para este tipo de habitação será uma tarefa simples, e que a escolha final dos métodos a usar depende muito da sua preferência pessoal e do seu orçamento disponível.

2. Janelas e Portas

As janelas e portas são elementos estruturais e essenciais em qualquer casa, mas sempre que são mal instaladas ou usam materiais de qualidade inferior, provocam uma grande perda de calor, o que faz com que a tarefa de manter as casas com uma temperatura agradável seja difícil de cumprir.

É importante que opte pelo uso de portas e janelas de qualidade elevada, com vidro duplo e ferragens que assegurem a melhor estanquicidade possível. O processo de instalação das mesmas também deve ser feito por profissionais, por forma a evitar a entrada de ar frio.

Sempre que possível é recomendável a instalação de janelas grandes, orientadas para sul, por forma a aproveitar ao máximo a luz e o calor solar. Esse calor vai ajudar a aquecer toda a casa de uma forma natural. No verão pode optar pela instalação de um toldo exterior, que proporciona sombra, e evita que a casa aqueça demasiadamente.

3. Isolamento

A casas pré-fabricadas de madeira podem receber camadas adicionais de isolamento, que vão ajudar muito no processo de retenção de calor.

Neste tipo de estrutura é possível isolar os diversos elementos e ao decidir-se por um isolamento máximo da casa terá de gastar muito menos energia para a aquecer.

Muitos donos de casas pré-fabricadas optam apenas pelo isolamento das paredes, negligenciando o isolamento do teto e do piso. Sabendo que o ar quente tende a subir, acaba por haver perdas de calor significativas pelo teto, acabando por ser necessário reforçar o aquecimento da casa para alcançar uma temperatura agradável.

Assim, consideramos que o isolamento das paredes e teto são vitais para promover um aquecimento eficaz das casas de madeira. Caso também opte por isolar o piso conseguirá uma eficiência máxima.

4. Fundações

O primeiro passo para qualquer casa, incluindo as casas pré-fabricadas, é a preparação das fundações.

Atualmente existem vários tipos de fundações e é importante optar-se pela instalação de um tipo de fundações que se adeque na perfeição ao local. Aspetos como a topografia do terreno, existência ou não de lençóis freáticos e o tipo de solo devem ser analisados cuidadosamente.

A escolha adequada das fundações das casas pré-fabricadas (ou de qualquer tipo de casas) é essencial para assegurar um melhor isolamento das mesmas.

5. Controlo de Humidade

Um aspeto muito importante a ter em conta nas casas pré-fabricadas de madeira é o controle da humidade.

As árvores têm a capacidade de não retenção de água e humidade, mas quando estas são cortadas perdem essa característica e a humidade passa a ser um grande inimigo.

A humidade nas casas pré-fabricadas de madeira pode conduzir a situações muito desagradáveis, como a infestação de insetos, pragas e desenvolvimento de bolor, que promovem a destruição da madeira e por conseguinte do isolamento adequado da casa e até podem diminuir tempo de vida útil da mesma.

Para evitar estas situações é importante que haja um isolamento exterior da casa, através da aplicação de materiais, como tintas e vernizes especiais e a posterior manutenção do mesmo.

Informação Mais Importante sobre o Aquecimento das Casas Pré-Fabricadas

Para terminar reunimos a informação mais importante sobre o tema do aquecimento das casas pré-fabricadas de madeira.

O primeiro passo para a construção é fazer fundações. Tenha atenção que existem vários tipos de fundações e que é importante recorrer a solução mais adequada ao terreno em causa.

O isolamento interior e adequado das paredes, piso e teto da casa, deve ser o segundo aspeto a ter em conta, não esquecendo o isolamento exterior, que é vital para que a estrutura da casa se mantenha nas melhores condições.

Em seguida, tenha atenção ao material usado e à qualidade da instalação de todas as portas e janelas. Este é um aspeto que pode passar despercebido, mas é muito importante para evitar perdas de calor.

Por fim, o tipo de aquecimento adicional a usar por ser muito variado e é importante que escolha um método com que se sinta confortável.

Compre a sua própria casa pré fabricada

Agora que já sabe como funciona o aquecimento de uma casa de madeira, chegou a altura de investir na compra de uma!

Se já tiver pesquisado por “casas pré-fabricadas preços Portugal” já sabe que existe uma enorme gama de preços, e que certamente encontrará uma solução adequada à sua disponibilidade financeira.