Expoacre 2022: Sebrae inaugura espaço durante primeira noite da feira

Durante a primeira noite de Expoacre, neste sábado (30), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) inaugurou o espaço na feira, em um evento com a presença de empreendedores, autoridades e a população que acompanha o serviço da entidade.

No espaço, empreendedores e órgãos públicos podem mostrar os serviços das mais diversas áreas como gastronomia, chapelaria, cafeicultura, fruticultura, horticultura e mais.

Com mais de 15 estandes, espaço disponível para fotos, outro espaço com exposição de realidade virtual de pontos turísticos de Cruzeiro do Sul, município do interior do Acre. Além disso, o Sebrae disponibiliza revelação de fotos dos cenários ‘instagramáveis’, de forma gratuita e também um lugar para gravação de vídeos formato “reels” do Instagram em uma plataforma 360°, onde as pessoas podem gravar o vídeo e fazer o download de forma gratuita por meio de um CR Code e publicar nas redes sociais.

Ainda no espaço, há um estande institucional onde deve ser mostrado os meios de comunicação da entidade, os serviços e também a programação de cursos de agosto a novembro de 2022.

Galpão do Sebrae e Fazendinha

Segundo o diretor técnica administrativo-financeiro, Francinei Santos, o galpão do Sebrae traz representações das mais diversas cadeias produtivas, inclusive com um tanque artificial com pirarucus, para demonstrar a viabilidade da tecnologia.

“Nós temos a Casa do Produtor Rural e a nossa famosa Fazendinha, onde nós inovamos nesta edição da Expoacre, trazendo os caminhos do agronegócio”, diz Francinei.

De acordo com o diretor técnico Lauro Santos, em 2022 há uma série de inovações, como as principais empresas que foram beneficiadas com as soluções do Sebrae, para que outras empresas possam ver os resultados.

“Para nós é um orgulho realizar a Expoacre, uma das melhores dos últimos anos, junto com a parceria com o governo do Acre. Quem não veio ainda, venha conhecer. Nós temos uma expectativa de visitação de mais de 150 mil pessoas nas nove noites e superar a meta de faturamento de 2019, que foi 100 milhões”, diz Lauro.

Segundo o diretor superintendente Marcos Lameira, 97% das empresas do Brasil são pequenos negócios e é preciso que o Sebrae atue com fortalecimento.

“Uma grande empresa tem dificuldade de montar uma estrutura jurídica e contábil, imagina uma pequena empresa. É preciso que o Sebrae participe desse processo. A feira, nada mais é, do que a consolidação que o Sebrae faz ao longo do ano e levar aos pequenos negócios a possibilidade de fortalecer sua economia, com entretenimento, cultura, lazer e negócios que é a Feira Agropecuária Expoacre 2022”, explica o diretor superintendente.

