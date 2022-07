Polícia Federal cumpre mandatos no Acre contra facções que comandavam garimpos ilegais

A Polícia Federal deflagrou três operações contra extração e comércio ilegais de ouro, na manhã desta quinta-feira (7), com cumprimento de 82 mandatos de busca e apreensão no Acre, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia.

As operações foram batizadas de Ganância, Golden Greed e Comando, desarticulando facções criminosas que comandavam garimpos ilegais desde 2012.

A PF também investiga acusações de usurpação de bem mineral da União, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, crimes ambientais, entre outras.

Somente na operação Ganância, autorizada pela Justiça Federal em Rondônia, 211 policiais cumprem 60 mandados de busca e cinco de prisão. Também foram autorizados o sequestro de seis aviões, quatro embarcações e mais de 600 nas unidades citadas.