A convite de Weverton, Jéssica Ingrede assiste jogo e vira pé quente do Palmeiras após vitória; assista

A influenciadora acreana Jéssica Ingrede compartilhou com seus seguidores a emoção de assistir um jogo do Palmeiras a convite do seu conterrâneo, o goleiro Werventon Pereira.

Em seu perfil no Instagram, a acreana contou detalhes até chegar no local do show Allianz Parque, em São Paulo. Jéssica recebeu uma pulseira vip do goleiro que permitiu a acreana ter acesso ao vestiário e contato com os jogadores do verdão.

Em um dos momentos da live, a acreana se emocionou após gol do verdão no estádio. Acompanhe a tour da acreana no jogo do Palmeiras: