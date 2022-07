“A ExpoAcre não tem bandeira, é do povo”, diz Gladson na abertura da Cavalgada

Durante a concentração da Cavalgada da ExpoAcre 2022, na Gameleira, o governador Gladson Cameli disse que está otimista com a realização do evento após dois anos de pandemia.

A rigor e cercado de secretários, o chefe do executivo disse que a feira é um start para os produtores e “um novo reinício”.

“A ExpoAcre é um start para quem quer investir no Acre. Um evento desse tamanho mostra a força do agronegócio, dos investimentos que estão sendo feitos. É um novo reinício depois de um período tão difícil que vivemos”, disse.

Quando questionado sobre o total de investimento no evento, o governador garantiu que será o dobro do último ano. “Vamos trabalhar sempre com o dobro para oferecer a melhor ExpoAcre dos últimos anos. Tem que ser assim. É para o nosso povo. Se trata de uma feira que está acima de partidos e de todos. Não tem bandeira ideológica ou qualquer outra coisa”, concluiu.