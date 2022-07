A importância do Prouni como ferramenta de inclusão de jovens no Ensino Superior

O Prouni surgiu em 2004 pela Lei nº 11.096/2005. A primeira edição do programa, em 2005, ofereceu um total de 112.416 bolsas no total. O programa tem por objetivo conceder bolsas de estudo parciais e integrais em universidades privadas de todo o país por meio da nota dos estudantes no Enem. A Uninorte já formou muitos alunos por intermédio do programa e teremos o prazer de contar a história de um egresso e de uma estudante que utilizaram o Prouni como forma de ingresso em nossa instituição.

Isaque Sampaio, é formado em Direito, e conta que ser contemplado com uma bolsa integral na Uninorte significou um grande passo em sua vida, “vi que um sonho que eu ainda considerava distante de fato iria se tornar realidade, o que foi incrível, foi um tempo para acreditar. Eu também me senti muito feliz pelo desempenho, pois foi a bolsa completa”, acrescenta.

Para ele, o programa significa a oportunidade de alguém sem muitos recursos financeiros poder realizar o sonho de estudar em uma faculdade particular. “Um dos benefícios da Uninorte era o horário, pois eu não queria estudar pela noite e lá tem Direito no turno Vespertino”, conta.

Sampaio acrescenta que sempre estudou em escola pública e que a família é de baixa renda e não poderia arcar com a mensalidade. “O Prouni veio como um elo para possibilitar esse sonho, sou muito grato a Deus por ter conseguido”, finaliza. Após a formação, Sampaio foi aprovado em cinco concursos e nas provas da OAB. Atualmente atua como advogado em um escritório local.

Amey Miranda, vai iniciar os estudos em agosto, é bolsista integral do curso de Enfermagem da Uninorte. A estudante conta que sempre sonhou em exercer carreira na área da saúde. “Uninorte foi a porta para o início da minha vida acadêmica, conseguir a tão sonhada bolsa na universidade me deixou muito feliz e realizada”, finaliza.

O Prouni anualmente tem novas edições e a Uninorte está sempre de portas abertas para receber os novos alunos.