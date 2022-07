A pedido do Ifac, Jesus Sérgio promove parceria da Energisa com prefeitura para iluminação na BR-364

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu nesta quinta-feira (07) com Fernanda Matos, Relações Públicas da Energisa em Brasília e também conversou por telefone com José Adriano, Diretor-presidente da Energisa Acre. Na reunião, recebeu a notícia que a empresa vai concluir em 15 dias as obras de implantação da rede de energia elétrica, da entrada de Tarauacá até o Ifac. Nessa parceria, a prefeitura entrará com os suportes e instalação das lâmpadas que vão iluminar o trecho da BR-364 até o campus da instituição.

Desde a administração anterior, o deputado vem buscando esse entendimento que atende a uma antiga reivindicação dos estudantes que enfrentam os perigos da escuridão para participar das aulas no Ifac.

Na quarta-feira (06), Jesus Sérgio recebeu em seu gabinete a reitora do IFAC, Rosana Cavalcante, que destacou a importância desse serviço tão esperado pela comunidade estudantil.

Vale lembrar que o deputado Jesus Sérgio destinou R$ 13 milhões para a construção de uma nova entrada do município. A rua que passa ao lado do Ifac e vai dar no centro da cidade será pavimentada e construída calçadas e ciclovia para melhorar o acesso e garantir segurança aos alunos. Parte do recurso já foi liberado e as obras já foram iniciadas.

“O trecho da BR 364 usado hoje pela maioria dos estudantes para chegar ao Ifac de Tarauacá é escuro e perigoso. Recebi esse pedido dos alunos e agora podemos comemorar porque com a intermediação do mandato, a parceria entre a prefeitura e a Energisa vai acontecer e finalmente teremos iluminação no local”, afirmou Jesus Sérgio.