Abel x Felipão: ídolos de presente e passado do Palmeiras se enfrentam pela primeira vez

O duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro será também o primeiro encontro dentro de campo de dois dos maiores treinadores do clube: Abel Ferreira e Felipão.

Hoje comandante do Furacão, Felipão vai reencontrar a torcida palmeirense no Allianz Parque pela primeira vez desde a saída do clube, em setembro de 2019. Na sua última passagem, ele venceu o Campeonato Brasileiro de 2018 e aumentou a galeria de títulos pelo Verdão para seis conquistas.

Antes, Scolari já havia entrado para a história por ter sido o comandante da primeira taça de Libertadores, em 1999, quando criou uma identificação forte com a torcida. Seja pelos troféus ou pela idolatria, está entre os maiores da história palmeirense.

Abel Ferreira conseguiu marcar época no clube em um menor tempo. No Verdão desde novembro de 2020, o treinador acumulou conquistas importantes, como o bicampeonato da Libertadores, e já está hoje entre os cinco mais vencedores da história palmeirense.

Relação começou em Portugal

A ligação de Abel Ferreira com Luiz Felipe Scolari teve início muito antes de o treinador imaginar ter alguma carreira no futebol brasileiro. Quando ainda era lateral-direito do Sporting, Abel foi convocado por Felipão para um período de treinamentos com a seleção portuguesa.

A tão sonhada estreia, porém, não foi concretizada. Depois, Felipão liderou o país em campanhas marcantes que terminaram com o vice-campeonato da Eurocopa de 2004 e a quarta posição na Copa do Mundo de 2006.

– Tenho um sonho que não cumpri, eu não fui internacional português, fui à seleção e não cumpri esse sonho. Foi ele (Felipão) que me chamou. Eu lembro como se fosse hoje, me disse: “Vamos jogar contra Finlândia em Leiria, se ganharmos e ficarmos apurado vou te meter no Porto, acho que contra Armênia”. Ele foi sincero. Infelizmente não ficamos apurados nesse jogo contra a Finlândia, foi muito humano e sincero comigo. A partir daquele momento eu percebi porque a seleção conseguia ter aquele ambiente e entrosamento, aquele espírito. Ele conseguiu unir um país em torno da seleção. Todos torciam para a nossa seleção, e ele foi o máximo responsável – contou Abel, em entrevista recente ao programa “Roda Viva”, da TV Cultura.

Em junho do ano passado, Felipão visitou a delegação palmeirense na cidade de Caxias do Sul, onde o time enfrentaria o Juventude. Antes do confronto vencido pelo Verdão, os treinadores conversaram no hotel. Naquela oportunidade, Abel mostrou uma foto com Cristiano Ronaldo durante um treinamento da seleção portuguesa, na época dirigida por Scolari.

Quem é o maior da história do Palmeiras?

Abel e Felipão estão entre os treinadores que mais venceram títulos pelo Palmeiras. O brasileiro é o terceiro, com seis taças, seguido pelo português na quarta posição, com cinco conquistas – os dois estão atrás de Vanderlei Luxemburgo (oito títulos) e Oswaldo Brandão (sete títulos).

Scolari também é o palmeirense que mais vezes participou de finais, dez vezes (Abel é o segundo com nove decisões), o segundo com mais jogos e o primeiro em vitórias e jogos na Copa do Brasil, o primeiro em jogos e vitórias na Libertadores e o primeiro em jogos e vitórias no Brasileirão.

Ídolos, os dois aparecem quase que de maneira unânime em avaliações sobre quem seria o maior da história alviverde.

– Para que todo mundo saiba e alguém que fala de coração: Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve em todas as épocas. Porque conseguiu os títulos e conseguiu fazer com que esses jogadores trabalhassem pelo clube com alegria, com satisfação e com pensamento pelo Palmeiras como, quem sabe, nós não conseguimos passar – disse Felipão, em participação no “Jogo Aberto”, da Band, antes da final do Mundial de Clubes da Fifa contra o Chelsea.