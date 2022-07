AC sai da zona de tendência de crescimento a longo prazo de síndromes respiratórias

O boletim InfoGripe divulgado na última quinta-feira (28) pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), mostra que o Acre saiu da zona de tendência de crescimento a longo prazo das síndromes respiratórias agudas graves.

Desde junho o Acre estava sempre entre os estados com tendência no crescimento, mas os dados deste boletim mostram que o estado está agora em estabilidade para longo prazo (últimas 6 semanas), mas ainda merece atenção para a tendência de crescimento a curto prazo (últimas três semanas), que mostra uma tendência alta.

O boletim aponta ainda que a Covid-19 foi responsável por 79,4% dos casos de SRAG e 94,9% dos óbitos nas últimas quatro semanas, sendo altos os exames positivos para a doença inclusive entre crianças de 0 a 4 anos. As demais ocorrências foram relacionadas à Influenza A e à Influenza B, agentes causadores da gripe, e ao vírus sincicial respiratório (VSR).

As crianças de 0-4 anos são, atualmente, o grupo com maior risco considerando-se a população até 60 anos de idade.

EFICÁCIA DA VACINA

O estudo também comprovou a eficácia da vacina ao analisar os dados de cobertura vacinal em todo o país e do status vacinal dos casos de internações e óbitos. Entre as crianças de 5 a 11 anos, pr exemplo, Os casos de SRAG foi mais que o dobro entre os não vacinados em comparação com os que não receberam pelo menos uma dose.

Entre os acima de 80 anos, o número de pessoas com SRAG foi quase o dobro entre os não vacinados em comparação com os que receberam o reforço. Entre a popaulação de 50 a 59 anos, a incidência de casos graves entre não vacinados é mais que o triplo dos vacinados.

Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, o número de pacientes com casos graves de Covid-19 chega a ser 10 vezes maior entre os não vacinados se comparado aos que receberam a dose extra.

O boletim epidemiológico divulgado é referente à Semana Epidemiológica 29, período de 17 a 23 de julho, o boletim tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 25 de julho.