Acidente na BR: vítimas chegam ao PS de Rio Branco para atendimento; veja detalhes

Na manhã desta quarta-feira (27), na BR-317, aconteceu um acidente entre uma van e um caminhão, próximo ao Restaurante Araxá no município de Capixaba, no interior do Acre. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), quatro vítimas do acidente já se encontram no Pronto Socorro de Rio Branco para atendimento e avaliação.

De acordo com informações dadas por um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as pessoas que estavam na van, de Xapuri para Rio Branco, estavam se dirigindo à capital para consultas no Hospital de Amor.

A Sesacre confirma os cinco óbitos ocorridos no local. Os corpos das vítimas fatais serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da capital, para a realização dos devidos procedimentos.

Veja na nota da Sesacre na íntegra

Nota de esclarecimento

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) vem a público informar a situação das vítimas do acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 27, na BR-317, próximo à região do Araxá, em Xapuri.

As equipes do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao local para prestar socorro às vítimas e, de acordo com as primeiras informações enviadas, em razão da gravidade do ocorrido, infelizmente cinco óbitos foram confirmados.

Além disso, quatro pessoas ficaram feridas e estão sendo encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco, cujas equipes estão preparadas para o atendimento especializado. Os corpos das vítimas fatais também serão encaminhados para a capital, para a realização dos devidos procedimentos.

A Sesacre se solidariza com os familiares e a sociedade, colocando-se à disposição para mais esclarecimentos, salientando que todo o apoio está sendo prestado, com cinco viaturas do Samu e o apoio aéreo necessário.

Paula Augusta Maia de Faria Mariano

Secretária de Estado de Saúde do Acre