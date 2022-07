AC lidera ranking de feminicídio; taxa de vítimas no estado é mais que o dobro da nacional

Divulgado pelo Ministério Público do Acre neste sábado (16), o Anuário de Indicadores de Violência no Acre referente ao período de 2012 a 2021 traz, enter outros dados, os números do feminicío no estado.

Com uma taxa de 2,90 para cada 100 mil habitantes em 2021, o Acre continua liderando o ranking entre os estados que mais mata mulheres, ficando na frente, em disparado de grandes metrópoles como São Paulo.

A taxa acreana é 141,6% superior à nacional, que é 1,2%.

O anuário mostra um aumento de 6,8% entre 2020 e 2021. Os feminicídios representam 45% do total de mortes de mulheres e os motivos mais alegados para o crime são ciúmes e não aceitar a separação.