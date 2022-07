Acre sedia desafio internacional de ciclismo; competição vale primeira etapa do campeonato brasileiro

Atletas de várias partes do Brasil já estão arrumando as malas com destino ao Acre. Mais de 350 ciclistas e adeptos do ciclismo disputarão a 3ª edição do Acre Race – Desafio Internacional de mountain bike, categoria XCM 3, no próximo domingo (31), às 7h, na U:verse, em Rio Branco (AC).

Essa edição contará com a presença de atletas nacionais convidados, entre eles dois tricampeões brasileiros, além de ciclistas do Perú e Bolívia. Entre os detaques, Daniel Zóia (Atual campeão Acre Race 2021), Letícia Cândido (Tricampeã brasileira) e Halysson Ferreira (Tricampeão brasileiro – 3⁰ lugar em 2021).

A prova internacional será disputada com percursos de 130 km (Expedicionário), 60km (Aventura) e 35 km (Superação). Serão premiados do 1º ao 3º lugar de cada categoria. A largada está marcada para 7h, mas a programação para o público vai até 17h.

O local da competição, também chamado de cidade do atleta, contará com espaço kids, praça de alimentação e um show do cantor local Álamo Kário, às 16h. Para o público geral, a entrada será 1kg de alimento ou R$ 5,00.

“Estamos muito felizes por organizar uma das maiores provas em um único dia do País e a maior da Região Norte. É um grande evento de transformação para quem participa e quem assiste. O ano passado foi um sucesso, e esperamos o público para prestigiar o nosso evento este ano, e apoiar os atletas locais. Aguardamos vocês para engrandecer essa grande competição”, disse o embaixador da comunicação Acre Race 2022, Rafael Noberto.

Saiba mais

O Acre Race é um desafio internacional de mountain bike, considerado como evento esportivo de maratona (xcm). A competição vale a primeira etapa do campeonato brasileiro de MTB modalidade XCM3.