Acre tem a terceira melhor distribuidora de energia do país

Os dados são da ‘24ª Pesquisa de Satisfação do Consumidor Residencial Urbano de Energia Elétrica’, da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), que apontou a Energisa Acre como a terceira melhor distribuidora na categoria Nacional com até 500 mil clientes. Outras quatro empresas do Grupo foram premiadas em diferentes categorias.

Esses resultados refletem os investimentos em melhoria de rede, automação, modernização da frota, digitalização e atendimento, que somaram, nos últimos cinco anos mais de R$ 12 bilhões investidos nas distribuidoras. Também são fruto de uma cultura centrada no cliente, fundamentada no desenvolvimento de competências e num modelo de gestão que permite antecipar tendências e trocar experiências entre as unidades.

“Esse modelo promove o efetivo compartilhamento das melhores práticas, de maneira que o progresso alcance o conjunto de empresas. Experiências bem-sucedidas são rapidamente adaptadas e disseminadas para as demais, numa abordagem em que o individual serve ao coletivo”, afirma Gioreli de Sousa Filho, Vice-Presidente de Redes do Grupo Energisa.

O executivo destaca que ganhar prêmios não é um objetivo, mas que processos como o da Abradee atuam como “sinais na estrada”. Juntamente com outras variáveis de monitoramento, ajudam a validar ou ajustar o rumo e o ritmo em direção aos objetivos de cada unidade. “O reconhecimento é também um estímulo ao trabalho de nossos mais de 20 mil colaboradores próprios e terceiros, aos quais deixo aqui meu agradecimento. Estão todos de parabéns”, destaca o Vice-Presidente de Redes.

Distribuidoras preparadas para o futuro

Presente há menos de 4 anos no Acre, a Energisa já investiu cerca de R$ 1 bilhão no Estado. Somente para este ano, estão previstos R$ 419 milhões na área de concessão.

“Estamos muito contentes com este reconhecimento. Parabenizo toda a equipe da Energisa Acre e agradecemos a toda a população do estado por confiar nos serviços prestados pela empresa”, afirma o diretor-presidente, José Adriano Mendes Silva.

Premiação

O anúncio dos vencedores ocorreu na noite desta quinta-feira, 28, no auditório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. O resultado coloca o grupo como o mais bem avaliado do país, vencendo 8 de 15 categorias que concorreu, com quatro distribuidoras vencedoras. Ano passado, a companhia também venceu 8 entre as 15 categorias da premiação, sendo quatro distribuidoras vencedoras.