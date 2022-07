Acreana é sorteada na promoção da Energisa ‘Um ano por nossa conta’ e terá conta de luz grátis

A Energisa divulgou nesta segunda-feira (25), os sorteados do mês de julho da promoção ‘Um ano por nossa conta’, que dá ao consumido um ano de conta de luz grátis.

Entre os 11 felizardos, há uma consumidora do Acre. A mulher identificada como Janete, é moradora de Rio Branco e foi uma das contempladas.

A promoção é válida para os clientes que pagam suas contas de luz pelo QR Code PIX ou débito automático, que assim, poderão concorrer a até R$ 5 mil que serão divididos em descontos mensais na conta de luz. Para participar, é preciso ser da categoria “Pessoa Física” e fazer o pagamento pelo QR Code do PIX que está nas contas de energia. Os sorteios acontecerão mensalmente e os clientes receberão um número da sorte por conta paga.

Para participar é fácil: basta o cliente pagar a sua conta de luz utilizando o QR Code PIX e se cadastrar no site http://www.anodeconta.com.br. É importante ler todo o regulamento, que está disponível no site, para conhecer os critérios da promoção e saber como ocorrem os sorteios, bem como a entrega do prêmio.

Os premiados terão direito a 1 ano de conta grátis com a Energisa, com limite mensal de R$ 416,66 e total de R$ 5.000,00, equivalente a 12 meses.

Consulte regulamento completo e prêmios aqui no site.