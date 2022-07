Acreano Arthur Marçal tem 28,46% dos votos do público e não avança para a final do ‘The Voice Kids’

Ocorreu neste domingo (10) a semifinal do programa “The Voice Kids”, da Rede Globo Globo. Através de votação popular e da escolha dos músicos Carlinhos Brown, Michel Teló e Maiara e Maraisa, líderes das equipes, foram definidos quais participantes passaram para a grande final. O acreano Arthur Marçal não conseguiu avançar e parou na semifinal.

Com 59,20% dos votos do público e bônus de 20 pontos concedido por Michel Teló, Mel Grebin foi a primeira finalista escolhida da sétima temporada do The Voice Kids.

Com 46,68% dos votos do público e bônus de 20 pontos dado pelas técnicas Maiara e Maraisa, Isis Testa também garantiu uma vaga na final.

Já o técnico Carlinhos Brown deu seus 20 pontos de bônus para Isadora, que também foi a mais votada pelo público, com 48,07%. Artur de Mari teve 43,47% dos votos do público e o acreano Arthur Marçal teve 28,46% da preferência da audiência.