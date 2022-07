Acreano é assassinado em frente ao prédio que ele atuava como síndico no Paraná

O acreano Farley Gomes de Souza Bezerra, que morava em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi assassinado em frente ao condomínio popular que atuava como síndico. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (6).

Farley era muito conhecido, e de acordo com informações repassadas à polícia, ele já tinha comentado como amigos e familiares que vinha sofrendo ameças. Ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo na região do tórax quando saía do prédio.

Foz do Iguaçu já registrou 37 assassinatos, entre crimes dolosos e feminicídios, somente nos seis primeiros meses de 2022. O número já é considerado 23% maior do que o mesmo período do ano anterior.

Nas redes sociais, publicações afirmam que o acreano tinha influência e era conhecido pela elite de Foz do Iguaçu.