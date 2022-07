Adeus isolamento: obras da ponte no Rio Macauã, em Sena Madureira, são iniciadas

O Governo do Estado, por intermédio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), deu início nesta semana ao serviço de aterro para a implantação de uma ponte sobre o rio Macauã, em Sena Madureira.

A medida segue uma determinação do governador Gladson Cameli e visa, primordialmente, tirar dezenas de famílias do isolamento.

Nesta época do ano, o rio macauã não oferece condições de tráfego, restando aos moradores o acesso via terrestre.

Decorre que o ramal que dá acesso à comunidade Liberdade, do senhor Altino, e localidades vizinhas é cortado pelo rio e todos os anos é preciso que seja feita tal intervenção.

“São várias famílias que necessitam dessa travessia para trazer seus produtos à zona urbana de Sena Madureira. Reunimos todos os esforços para garantir a obra, seguindo determinação do governador Gladson Cameli e do nosso Diretor, Petrônio Antunes”, comentou o engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena.

“Trata-se de uma ação muito importante para todos nós aqui do Macauã. Certamente, mediante a conclusão dos trabalhos, teremos garantido o direito de ir e vir”, comentou o morador Antônio Oliveira.

Além desse trabalho no macauã, o Deracre está com várias frentes de serviços em Sena Madureira trabalhando na reabertura e melhoramento dos ramais.