Adolescente é agredida a pedradas pela vizinha por causa de extensão elétrica

Uma adolescente de 16 anos foi socorrida para a UPA após ser agredida a pedradas por uma vizinha em uma vila de apartamentos localizada no bairro Castanheira, zona Sul da capital rondoniense. O crime aconteceu nesta madrugada de quinta-feira (21).

De acordo com a polícia, a adolescente teria ido no apartamento da vizinha pegar a extensão de energia dela. No entanto, as duas começaram a discutir, pois a acusada não queria entregar a extensão.

Durante o desentendimento, a vítima foi agredida com socos e em seguida levou pedradas na cabeça, provocando sangramento.

A Polícia Militar foi chamada, mas a acusada do crime fugiu. A adolescente foi socorrida para a UPA.