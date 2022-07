Adolescente é preso duas vezes em menos de 24 horas em Rio Branco

Um adolescente de 16 anos voltou a ser apreendido, agora por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (27), na rua Belo Jardim, nas proximidades da ponte no Parque das Palmeiras, em Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do RPM do 1° Batalhão, eles estavam realizando um patrulhamento de rotina pela região, que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Ao patrulhar o local, avistaram em via pública o adolescente em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito começou a correr e tentou se desfazer das drogas, mas foi abordado.

Na revista pessoal, foi encontrado com adolescente, uma bolsa preta, 33 pedras de crack, 5 trouxinhas de maconha, 13 trouxinhas de cocaína e uma quantia de R$ 284,00, oriundo das vendas dos entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro, para ser tomada as medidas cabíveis.

Na delegacia foi feito uma consulta no sistema e os policiais descobriram que o adolescente de 16 anos havia sido apreendido com uma arma de fogo na Avenida Ceará durante uma tentativa de roubo na noite de terça (26), no mesmo dia o adolescente foi solto e nesta quarta, em menos de 24 horas, voltou a ser apreendido pela Polícia Militar pelo crime de tráfico de drogas.