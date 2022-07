Adolescente é sequestrado por facção rival e encontrado morto em área de mata no AC

O adolescente Marcelo Souza Bezerra, de 17 anos, vulgo “Marcelino”, foi encontrado morto com 3 tiros, na manhã desta quinta-feira (28), em uma área de mata às margens do Igarapé Judia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcelo era morador do bairro Belo Jardim e fazia parte da facção Comando Vermelho, e foi visto por moradores andando em via pública na Cidade do Povo. Ainda segundo a polícia, o rapaz foi sequestrado por membros da facção Bonde dos 13, que colocaram o jovem em um carro e saíram em alta velocidade.

Na manhã desta quinta-feira (28), moradores que passaram por um caminho de barro que fica às margens do Igarapé Judia quando encontraram Marcelino caído com três marcas de tiros no abdômen. Rapidamente acionaram a Polícia Militar, que foi o local e confirmou que o jovem realmente estava morto. O rapaz estava com os braços amarrados e havia cortes de faca nas pernas e nos braços, apontando que antes de ser executado, o jovem foi torturado.

Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. Nenhum suspeito pelo crime foi preso até o momento.

A motivação do crime é mais um capítulo da guerra entre facções criminosas. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).