Adolescente tortura e quase arranca olho de cachorro da família durante ataque de raiva

Segundo a delegada que investiga o caso, Allana Mariele Zarelli, o jovem é dependente químico e estava em surto após a mãe avisar que tentaria interná-lo em uma clínica de reabilitação. Em um ataque de raiva, o suspeito pegou o cãozinho da mãe e inicio a tortura.

“Em depoimento ele confessou que levou o cachorro para um campo próximo da residência, pegou uma pedra e passou a agredir o cachorro. Ele disse que estava com raiva da mãe pela internação e do cachorro”, disse.

De acordo com a polícia, o cachorro foi encaminhado para o veterinário com ferimentos graves no olho, na cabeça e no corpo. Uma pessoa que testemunhou os maus-tratos, gritou por socorro e chamou a polícia.