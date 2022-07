Ainda na UTI, jornalista Ailton Oliveira se recupera de cirurgia cardíaca e esposa dá detalhes

Pouco mais de 24 horas após a cirurgia do jornalista e diretor de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Ailton Oliveira, sua esposa, a também jornalista Melissa Jares, deu detalhes sobre o estado de saúde de Oliveira.

Em um comunicado enviado aos amigos da imprensa, Jares disse que esteve com o esposo por uma hora nesta sexta-feira (8), e disse que “ele ainda está sonolento, não fala muito, não consegue comer pq sente enjoo. Ao respirar sente dor”, disse.

Ailton sofreu um infarto no dia 23 de junho e passou por um cateterismo, procedimento que identificou que algumas artérias estavam obstruídas e perto de romper. Ele passou dois dias na UTI, depois permaneceu internado até a realização da cirurgia nesta quinta-feira (7). Agora ele está novamente na UTI, para se recuperar.

Melissa detalhou a cirurgia: “As veias para a ponte de safena foram retiradas da perna. O corte inicia na parte interna da coxa e vai até perto do tornozelo. Ele está com um cateter acima da mama direita, recebendo sangue. Na barriga tem um dreno ainda retirando sangue da cirurgia. O corte no peito tem pouco mais de um palmo”.

Durante sua recuperação, Ailton está recebendo medicamento para dor, além de antibiótico, anti-inflamatórios, insulina e para pressão.

“Confesso que me doeu e está doendo muito vê-lo assim. Muito feio de ver…sai de lá chorando. por vê-lo assim. Claro que ele não viu Orei com ele… Mandou abraços a todos e agradeceu pelas orações e pediu mais orações”, finalizou Melissa.