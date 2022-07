O deputado federal Alan Rick (União Brasil) foi o escolhido para ser o vice de Gladson Cameli (Progressista) na disputa pela reeleição. A decisão foi confirmada pelo agora ex-pré-candidato ao Senado em conversa com a reportagem do ContilNet na manhã desta segunda-feira (25).

A decisão foi demorada. O convite foi feito a Alan pelo próprio Gladson na semana passada, e de lá para cá, foram muitos os diálogos e intensos os debates para convencer Rick a deixar a disputa para o Senado e embarcar na vice-governança.

“O governador já havia me feito o convite há alguns dias e reiterou ontem, quando ele fez as ponderações e colocou seu ponto de vista. Justificou a sua escolha, pois queria uma pessoa de confiança ao lado, segundo ele, uma pessoa que já caminhasse ao lado dele há algum tempo. Citou o meu trabalho como deputado e eu acabei aceitando, mas não foi fácil abrir mão da minha disputa ao Senado que estava consolidada e crescendo a cada dia, ganhando mais e mais adesão em todos os municípios”, declarou.

A decisão envolveu muita conversa com a família, com a presidência do partido, que deu carta branca, e com Bittar. A sua esposa, professora Marcia Bittar, era a indicada para o cargo. Com a escolha de Gladson, pelo nome de Alan, Bittar terá outro papel na construção da capa majoritária.

Sobre isso, o deputado Alan diz que está tudo às claras. “O Marcio sabia desde o início, desde quando ocorreu o convite e agora o governador já deve ter entrado em contato com ele para que ele indique um nome de seu grupo para a vaga do Senado”, destacou.

Alan finalizou a conversa dizendo que mesmo não tendo sido fácil tomar a decisão, o seu objetivo é ajudar o povo do Acre e qualquer que seja seu papel nesse sentido, o fará da melhor forma possível: “Eu sou um servo do meu povo”.