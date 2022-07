“Alan Rick continua sendo meu candidato a vice”, diz Gladson em nota

O governador Gladson Cameli afirmou nesta quinta-feira (28) que não há nenhum convite feito ao ex-deputado estadual e atual presidente do Podemos, Ney Amorim, para ser o seu vice.

Uma fonte do ContilNet revelou uma conversa entre os dois, quando Cameli teria convidado Ney para sua chapa majoritária, podendo ser inclusive vice, caso haja algum impedimento para o anunciado deputado federal Alan Rick (União Brasil), que trava uma briga interna com o partido para manter-se no posto de vice do governador na disputa eleitoral.

“O governador Gladson Cameli continua tendo como seu vice o deputado federal Alan Rick, a quem fez convite para composição da sua chapa”, diz nota enviada à redação.

“O deputado Ney Amorim é um parceiro importante na aliança para as eleições deste ano e tem todo o respeito do governador Gladson Cameli, que lamenta que especulações como essas perdurem na imprensa”, finaliza.

A reportagem questionada pelo governador ouviu uma fonte ligada ao próprio Gladson, que pediu sigilo para evitar desgastes, direito expressamente previsto na Constituição Brasileira, entre eles o que resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.