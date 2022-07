Alex Poatan vira sensação do UFC e é chamado de “assassino”

O brasileiro Alex Poatan, depois de dar um show no UFC 276 com um nocaute fulminante contra Sean Strickland, virou a nova sensação da modalidade. Pelo bem ou pelo mal, só se fala do lutador brasileiro.

A sua vítima da semana passada, Sean Strickland, por exemplo, causou surpresa com uma declaração super-sincera sobre a estratégia adotada durante a luta:

“O problema foi que, durante o round, fiquei pensando: ‘essa vai ser uma luta fácil’. Vi tudo o que ele estava lançando contra mim. ‘Vou derrotar esse cara em três rounds’. Foi aí que fui pego… Tiro o chapéu para Alex. Ele é um ‘assassino’ ”, reconheceu.

O brasileiro vem recebendo elogios de lutadores famosos, como Jon Jones, que se prepara para a estreia nos pesados. O norte-americano mostrou que estava acompanhando o UFC 276 do último sábado (2/7), e rasgou elogios a Alex Poatan:

“Acabei de assistir Alex (Poatan) lutar. Sim, estou acompanhando a todo instante. Ele fez parecer fácil demais. Realmente, é difícil de acreditar que ele estava sem classificação antes dessa luta”, disse Jones, em seu ‘Twitter’ oficial.

Mas Israel Adesanya finge que não teme o lutador brasileiro (contra quem já lutou duas vezes no kickboxing. E perdeu as duas), e mostrou-se animado para esse possível confronto no UFC:

“Eu vi a luta dele. Foi uma boa luta, mas Strickland deveria ter se concentrado em seu trabalho como eu lhe disse. Em breve. Quanto tempo? Nós vamos descobrir. Estou enfrentando o cara que me venceu no kickboxing e agora ele ainda está me perseguindo, porque sabe que sou o rei e quer tentar tirar isso de mim. Mas o rei sou eu e fim de papo”, declarou.

Nesta semana, o Ultimate atualizou seus rankings e Poatan’, que ainda nem estava na listagem da divisão, assumiu a sexta posição, levando-o à disputa de cinturão da categoria diante de Israel Adesanya.