Aliado de Marina pede renúncia de Ciro e Tebet em favor de Lula – para a tristeza de Mara

Dirigente da Rede, Pedro Ivo defendeu que os dois presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) cedam a favor de Lula. O motivo? Ninguém acredita mais numa terceira via. Sem tempo. A eleição deve ser polarizada entre Lula e Bolsonaro.

“Deveriam desistir em nome da democracia e garantir a vitória de Lula no primeiro turno” – disse Pedro Ivo, num palanque.

Quem não deve ter gostado é a pré-candidata bolsonarista Mara Rocha, emedebista que sonha em dar palanque a Bolsonaro. Vai dizer que estou espalhando fake news – apesar de que a informação circula em sites nacionais.

Antônia Lúcia

É a mais nova deputada federal. Foi empossada no lugar de Alan Rick, que se licenciou por 120 dias para trabalhar seu nome para as eleições.

Antônia e Silas

São os novos apoiadores da empreitada de Alan ao Senado. Dupla forte, e próxima do presidente Bolsonaro.

Dia 30

É a data marcada para a convenção da federação de esquerda. Finalmente algumas dúvidas serão sanadas, como quem será o governador dessa chapa. Jenilson estará presente? Veremos.

Inconstitucional

Brasil de Fato: “O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP-TCU), entrou com um pedido de medida cautelar no próprio tribunal contra a PEC dos Auxílios. A proposta, que foi aprovada na noite desta quarta-feira (13) pela Câmara dos Deputados, prevê um aumento de R$ 40 bilhões com gastos do governo com programas sociais às vésperas das eleições”.

Abuso

Segundo Furtado, “a emenda proposta é flagrantemente inconstitucional” e pode constituir “abuso do poder político e econômico”, sendo os responsáveis “passíveis de ações de impugnação de mandato eletivo”. A legislação eleitoral proíbe a efetivação de novos benefícios sociais em ano eleitoral, mas abre brechas para estados de emergência.

Aprovado

A Câmara de Rio Branco aprovou um pacotão de projetos antes do recesso e a LDO de R$ 1,8 bilhão para o município em 2023.

Alto Acre

Estou apurando uma pequena confusão no Alto Acre, onde parentes ligados ao Grupo X pedem votos para o Grupo Y. Pode?

Jéssica Sales

Se decidir que disputa o Senado, não há dúvidas de que Jéssica Sales faz uma bela campanha. Depois do governador Gladson, a deputada é uma grande novidade vinda do Juruá.

Chapa do Governo

Aos poucos, Gladson vai polindo e adornando a chapa do Governo. Ainda tem detalhes a serem acertados.

Mailza

Se alguém tinha dúvidas, que não reste mais: senadora Mailza disputa um novo mandato no Senado com apoio de Gladson.