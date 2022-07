Alison dos Santos é campeão mundial dos 400m com barreiras

“É um momento indescritível, é uma sensação maravilhosa de alcançar o topo do mundo”, completou.

O brasileiro estabeleceu o recorde da prova no Campeonato Mundial de atletismo. É, também, a melhor marca da temporada, seis décimos à frente do segundo colocado. Benjamin, prata, fechou a prova com 46s89, com Bassit um pouco atrás (47s39).