Amazon Music Electronic: atrações locais e nacionais diversificam palco da ExpoAcre 2022

Pensando na variedade de gostos musicais do nosso estado, o projeto Amazon Music Electronic (AME) vem trabalhando freneticamente para trazer um dos shows mais únicos e singulares para a ExpoAcre 2022.

Dia 5 de agosto, a arena de shows estará repleta de pessoas que querem se conectar com a música, as atrações vão do rap ao eletrônico. Öwnboss, Confesser, Zuffo, Gloovez e a banda de rap 3030 serão as atrações nacionais da noite, sem contar com as mais de vinte atrações locais.

Uma delas, será a banda de música cem por cento acreana, Os Descordantes, que estará no palco AME levando do pop ao MPB. O vocalista da banda, Dito Bruzugu comenta que desde o primeiro contato a banda se empolgou bastante com a possibilidade de fazer parte do evento.

“A ExpoAcre é sempre um momento do ano muito importante e aguardado na capital acreana. Nossa banda já se apresentou na exposição, mas nunca no palco principal e ter essa chance pra gente é muito gratificante. Estamos empolgados, ansiosos e falando disso diariamente. O AME tem um público grande e é muito legal incluir músicos locais nesse projeto. Como produtor musical, eu sei que não é fácil realizar eventos no Acre e parabenizo o AME pela coragem e desafio, tenho certeza que vai ser uma grande noite”, diz o vocalista.

Quando a acadêmica de Odontologia, Babi Lima, de 22 anos, recebeu a notícia que a banda de rap que marcou sua adolescência estaria em solo acreano, ficou extremamente animada e cheia de expectativas. “Eu acompanho a 3030 há anos e a vibe que eles conseguem transmitir nas letras e melodias é algo surreal. Quando eu soube que o projeto AME iria trazer não só 3030, mas também outras atrações que eu curto muito, eu só consigo pensar o quanto a noite do dia cinco de agosto vai ser incrível”, diz a acadêmica de Odontologia.

O diretor geral do AME, Weverton Matias, informou ao ContilNet que já são mais de mil pessoas confirmadas para esta noite e que a venda dos ingressos estão a todo vapor. “O projeto tem como visão entregar momentos inesquecíveis e esta noite ficará na história da ExpoAcre”, completa Matias.